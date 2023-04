Berlusconi, seconda notte in terapia intensiva: la situazione (Di venerdì 7 aprile 2023) Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a seguito del ricovero di mercoledì. Secondo le fonti, il Cavaliere reagisce bene alle cure e si sottoporrà a nuovi accertamenti. L’attenzione dei medici si concentra sull’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. Al momento non sono previsti bollettini medici. Ma di cosa soffre Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Itaia soffre da tempo di una leucemia cronica ed è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento provocato dalla malattia. E’ vigile e risponde alle terapia, tanto da poter avere il modo di sentire i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023)ha trascorso unatranquilla, lainal San Raffaele di Milano a seguito del ricovero di mercoledì. Secondo le fonti, il Cavaliere reagisce bene alle cure e si sottoporrà a nuovi accertamenti. L’attenzione dei medici si concentra sull’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. Al momento non sono previsti bollettini medici. Ma di cosa soffre Silvio? Il leader di Forza Itaia soffre da tempo di una leucemia cronica ed è ricoverato inall’ospedale San Raffaele di Milano per curare un’infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento provocato dalla malattia. E’ vigile e risponde alle, tanto da poter avere il modo di sentire i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Le reazioni del mondo politico sullo stato di salute di Silvio Berlusconi. Calenda: 'Si chiude di fatto la seconda… - RedaFree_it : ?? #Silvio #Berlusconi ha trascorso la seconda notte in #ospedale: continuano le cure e le visite della famiglia ??… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Ha passato una notte tranquilla Silvio Berlusconi, la seconda in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dopo il rico… - movarturoelba : vi ricordate #Berlusconi che a seconda delle convenienze parlava da senatore, da PDC, da operaio, da imprenditore,… - dany_martani : RT @dany_martani: Dopo essere stata licenziata da Alitalia ho trovato in #Mediaset la mia seconda opportunità lavorativa a distanza di 14 a… -