Berlusconi | Schlein | ' grande apprensione | auguri di pronta guarigione'

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Sono ore e giorni di grande apprensione sulla situazione di salute di Silvio Berlusconi a cui voglio fare gli auguri di pronta guarigione perché possa rimettersi al più presto". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein presentando la nuova segreteria dem.

