Berlusconi ricoverato | Renzi | “Mai come ora Forza Silvio”

"Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. Ma mai come in questo momento voglio dire con affetto: Forza Silvio. Ti aspettiamo sorridente in Senato". E' il messaggio postato su Instagram dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. E ai microfoni del Tg1 Mattina interviene anche il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. "Io ho detto solamente che a Berlusconi auguro di tornare a casa il prima possibile. E' stato un leone: ho usato le stesse parole che ha usato suo figlio. E tuttavia – sottolinea Calenda – sono stato attaccato da ...

