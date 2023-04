Berlusconi ricoverato, polemiche per le parole di Calenda: “Non devo chiedere scusa” (Di venerdì 7 aprile 2023) “È stato un leone, anzi, è un leone”. Scoppia la polemica per le parole di Carlo Calenda su Silvio Berlusconi, da due giorni in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il leader di Azione è stato attaccato duramente da Forza Italia dopo il suo intervento di ieri alla trasmissione Tagadà su La7, in cui ha commentato il ricovero del Cavaliere parlando di una “chiusura di fatto della seconda Repubblica”. “La seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male. Non ho mai creduto alla sua successione. E questo ha anche aspetti positivi, vedi i conflitti di interesse”, ha detto ieri Calenda. “Si chiude un pezzo di storia. Ma la vita è più larga della vita. È stato un leone, anzi, è un leone”, ha aggiunto l’ex ministro, che prima aveva augurato a Berlusconi di tornare a fare il suo ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) “È stato un leone, anzi, è un leone”. Scoppia la polemica per ledi Carlosu Silvio, da due giorni in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Il leader di Azione è stato attaccato duramente da Forza Italia dopo il suo intervento di ieri alla trasmissione Tagadà su La7, in cui ha commentato il ricovero del Cavaliere parlando di una “chiusura di fatto della seconda Repubblica”. “La seconda Repubblica è, nel bene e nel male. Non ho mai creduto alla sua successione. E questo ha anche aspetti positivi, vedi i conflitti di interesse”, ha detto ieri. “Si chiude un pezzo di storia. Ma la vita è più larga della vita. È stato un leone, anzi, è un leone”, ha aggiunto l’ex ministro, che prima aveva augurato adi tornare a fare il suo ...

