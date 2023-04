Berlusconi ricoverato, parla il tesoriere di Forza Italia: «Io depositario del simbolo. L’impegno della famiglia del Cavaliere proseguirà» (Di venerdì 7 aprile 2023) Mentre Silvio Berlusconi trascorre il suo terzo giorno in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, stampa e politici si interrogano sul futuro del partito fondato dal Cavaliere. I vertici di Forza Italia, a cominciare dal coordinatore nazionale Antonio Tajani e dal capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli, allontanano l’ipotesi di un congresso. Anzi, smentiscono che se ne sia parlato nel modo più assoluto. Sull’ipotesi, l’agenzia di stampa Adnkronos ha interpellato l’ex senatore e amministratore nazionale del partito, il tesoriere Alfredo Messina. Anche lui conferma: «Non c’è attualmente un progetto preciso per celebrare un congresso. Aspettiamo fiduciosi che si ristabilisca, speriamo di avere presto notizie positive in tal senso». Secondo lo statuto di ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Mentre Silviotrascorre il suo terzo giorno in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, stampa e politici si interrogano sul futuro del partito fondato dal. I vertici di, a cominciare dal coordinatore nazionale Antonio Tajani e dal capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli, allontanano l’ipotesi di un congresso. Anzi, smentiscono che se ne siato nel modo più assoluto. Sull’ipotesi, l’agenzia di stampa Adnkronos ha interpellato l’ex senatore e amministratore nazionale del partito, ilAlfredo Messina. Anche lui conferma: «Non c’è attualmente un progetto preciso per celebrare un congresso. Aspettiamo fiduciosi che si ristabilisca, speriamo di avere presto notizie positive in tal senso». Secondo lo statuto di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - ledicoladelsud : Berlusconi ricoverato, il messaggio ai suoi: “Non vedo l’ora di tornare in campo” - fisco24_info : Berlusconi, Cav ai suoi: 'Non vedo l'ora di tornare in campo': (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos anche ne… -