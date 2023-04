Berlusconi ricoverato in terapia intensiva | “Reagisce bene alle cure”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Seconda notte di ospedale per Silvioinal San Raffaele di Milano a seguito di un’infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, che ieri ha ricevuto la visita dei familiari e si è intrattenuto telefonicamente con diversi leader politici, sta rispondendoe ha passato una notte tranquilla. Oggi vi saranno altri accertamenti e a quanto si è appreso ci vorrà qualche giorno per permettereterapie in atto di dare qualche risultato. Non sono previsti per ora bollettini medici. Alberto Zangrillo, il suo medico di fiducia, è entrato stamane in ospedale senza rilasciare dichiarazioni. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha ...