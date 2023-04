Berlusconi ricoverato in terapia intensiva per infezione polmonare e leucemia: è vigile (Di venerdì 7 aprile 2023) Il leader di Forza Italia soffre da tempo di una leucemia cronica ed è in intensiva a San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. E' vigile e sembra rispondere alle terapie. Ha sentito telefonicamente i vertici di Fi, la premier Meloni e Matteo Salvini. Il fratello Paolo: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Il leader di Forza Italia soffre da tempo di unacronica ed è ina San Raffaele di Milano per curare un'conseguenza di un forte indebolimento generale. E'e sembra rispondere alle terapie. Ha sentito telefonicamente i vertici di Fi, la premier Meloni e Matteo Salvini. Il fratello Paolo: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi"

