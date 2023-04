Berlusconi ricoverato, il messaggio ai suoi: “Non vedo l’ora di tornare in campo” (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Raccontano di un Silvio Berlusconi determinato a guardare avanti. Nel corso del suo ricovero al San Raffaele di Milano, continuano anche nelle ultime ore i contatti tra il leader e i vertici di Forza Italia. Ai suoi, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti azzurre, il Cav avrebbe ripetuto: non vedo l’ora di tornare in campo. Quasi a frenare ogni congettura sul futuro del partito, stoppando sul nascere le voci di un congresso degli azzurri per la sua successione. Berlusconi, spiega chi ha avuto modo di sentirlo, avrebbe chiesto a tutti di andare avanti con il lavoro, sia sul fronte degli impegni da rispettare al governo sia per quanto riguarda la riorganizzazione del partito, avviata nelle scorse settimane con la tornata di nomine che ha ridisegnato la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Raccontano di un Silviodeterminato a guardare avanti. Nel corso del suo ricovero al San Raffaele di Milano, continuano anche nelle ultime ore i contatti tra il leader e i vertici di Forza Italia. Ai, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti azzurre, il Cav avrebbe ripetuto: nondiin. Quasi a frenare ogni congettura sul futuro del partito, stoppando sul nascere le voci di un congresso degli azzurri per la sua successione., spiega chi ha avuto modo di sentirlo, avrebbe chiesto a tutti di andare avanti con il lavoro, sia sul fronte degli impegni da rispettare al governo sia per quanto riguarda la riorganizzazione del partito, avviata nelle scorse settimane con la tornata di nomine che ha ridisegnato la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Silvio Berlusconi 'sta meglio di prima'. Lo ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'ospedale… - ledicoladelsud : Berlusconi ricoverato, il messaggio ai suoi: “Non vedo l’ora di tornare in campo” -