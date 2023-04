Berlusconi ricoverato | il fan salentino davanti al San Raffaele | “10 ore treno per l’amico Silvio Non potevo festeggiare la Pasqua tranquillamente”

(Di venerdì 7 aprile 2023) “Il presidente è in una stanza d’ospedale e nonla”. E allora Marco Macrì da Alliste (Lecce) ha affrontato 10 ore diper portare il suo sostegno di. Non è stato “solo un leader come tanti altri. È stato un padre, è stato un amico di ogni italiano,” dice accanto ad un cartellone che recita “Forza, il Salento è con te” attorno a una foto di. Nonostante la preoccupazione, Macrì trova però anche un momento di leggerezza quando il vento fa cadere il suo cartellone. “È stato qualche comunista,” scherza. “Il vento del cambiamento”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - milansette : Berlusconi ricoverato, striscione ultras Monza: 'Forza Silvio!' - GMarcuccio : RT @Libero_official: 'Tarati mentali, avete il veleno dentro e fate pena': #Salvini durissimo contro chi insulta #Berlusconi ricoverato ht… -

approfondimento, un fan al San Raffaele direttamente dalla Puglia FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Silvioin ospedale, le visite dei figli ...' Forza Silvio, Monza è con te '. Questo il messaggio scritto su uno striscione comparso questa mattina all'esterno dell'ospedale San Raffaele , dove si trovaSilvio. Lo striscione è firmato dagli ultras della curva del Monza . Una manifestazione di sostegno per, che come riporta l'Ansa, ha passato una notte tranquilla, la ...Alberto Zangrillo è il medico di fiducia di Silvio, nonché primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier si trovada mercoledì in terapia intensiva . È lui l'unico ...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica Sky Tg24

Marco Macrì, 31 anni, è arrivato stamani da Alliste, in provincia di Lecce, al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato Berlusconi. Dalla Puglia, oltre al necessario per il viaggio si è portato un ...L’amore, quello sincero, non conosce distanze e ostacoli. E così quando ha saputo del ricovero di Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano non ci ha pensato due volte. Ha messo da parte ...