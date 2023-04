Berlusconi ricoverato, il fan dal Salento: Non mi muovo finchè Silvio non esce (Di venerdì 7 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 07 aprile 2023 Un ragazzo di 31 anni è arrivato dalla provincia di Lecce per supportare Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Ecco l'intervista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 07 aprile 2023 Un ragazzo di 31 anni è arrivato dalla provincia di Lecce per supportareal San Raffaele di Milano. Ecco l'intervista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - infoitinterno : Berlusconi ricoverato, bufera su Calenda: 'Non chiedo scusa' - sportli26181512 : Berlusconi ricoverato, striscione dei tifosi al San Raffaele: 'Forza Silvio, Monza con te': Sui cancelli all'estern… -