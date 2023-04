Berlusconi ricoverato, Emilio Fede: «Devo a lui la mia carriera. È un uomo religiosissimo come me» (Di venerdì 7 aprile 2023) «In questo momento posso solo pregare per lui, per il mio amico. Sì, perché Silvio Berlusconi per me è una storia che va e ritorna. La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce». A parlare è Emilio Fede in un’intervista a La Stampa. «Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita». L’ex direttore del Tg4 individua nel leader di Forza Italia, attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, un punto di svolta nella sua carriera giornalistica. «Era già avviata, ma è grazie a lui se è progredita», dice. «Silvio è un lottatore. Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando. Avevano un legame incredibile e lui chiederà alla sua mamma di ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) «In questo momento posso solo pregare per lui, per il mio amico. Sì, perché Silvioper me è una storia che va e ritorna. La sua vita è legata a doppio fila alla mia. E non certo per il bunga bunga o per altre frescacce». A parlare èin un’intervista a La Stampa. «Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita». L’ex direttore del Tg4 individua nel leader di Forza Italia, attualmentein terapia intensiva al San Raffaele di Milano, un punto di svolta nella suagiornalistica. «Era già avviata, ma è grazie a lui se è progredita», dice. «Silvio è un lottatore. Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando. Avevano un legame incredibile e lui chiederà alla sua mamma di ...

