Berlusconi ricoverato? Cosa spunta fuori dall'ospedale: tutti commossi | Guarda (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. E il Monza ha voluto omaggiarlo a modo suo. fuori dall'ospedale ecco che spunta uno striscione, portato dai sostenitori della curva della squadra di proprietà del Cavaliere. Tra questi Davide Pieri. Lo striscione è stato esposto su un cancello della struttura, dove si legge: "Forza Silvio! Monza è con te". Ma quella del Monza non è l'unica dimostrazione di affetto. Diverse infatti le lettere e i cartelli di fronte al San Raffaele, dove si sono radunati fin dalla prima mattina diversi fan del leader di Forza Italia. Fra loro c'è chi ha scritto una lettera per l'ex premier. Addirittura - riporta Askanews - c'è anche chi come Marco Macrì, dalla provincia di Lecce, ha anche la firma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvioè ancoraal San Raffaele di Milano. E il Monza ha voluto omaggiarlo a modo suo.ecco cheuno striscione, portato dai sostenitori della curva della squadra di proprietà del Cavaliere. Tra questi Davide Pieri. Lo striscione è stato esposto su un cancello della struttura, dove si legge: "Forza Silvio! Monza è con te". Ma quella del Monza non è l'unica dimostrazione di affetto. Diverse infatti le lettere e i cartelli di fronte al San Raffaele, dove si sono radunati fina prima mattina diversi fan del leader di Forza Italia. Fra loro c'è chi ha scritto una lettera per l'ex premier. Addirittura - riporta Askanews - c'è anche chi come Marco Macrì,a provincia di Lecce, ha anche la firma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ultimora_pol : ?? +++ Media: Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele+++ @ultimora_pol - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - EmilioBerettaF1 : Da Gallipoli per sostenere Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Resterò finché non si riprenderà”… - lacittanews : Come sta oggi Silvio Berlusconi? Il leader di Forza Italia è ricoverato in terapia all'Ospedale San Raffaele di Mil… -