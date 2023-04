Berlusconi ricoverato | Confalonieri | “Sta meglio di prima”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - PNaim51 : - ilfoglio_it : Silvio Berlusconi 'sta meglio di prima'. Lo ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'os… -

Milano, 07 aprile 2023 "Sta bene", il commento secco di Confalonieri sulla salute diall'uscita dal San Raffaele.E' durata circa dieci minuti la visita di Fedele Confalonieri a Silvioall'ospedale San Raffaele. "Sta meglio di prima, cosa volete che dica. Sta riposando", ha dichiarato ...Silvioin terapia intensiva al San Raffaele di Milano, 'sta meglio di prima'. A dirlo il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'ospedale. Al momento della visita, ...

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, la diretta: in visita non solo i familiari, chi è in ospedale Virgilio Notizie

Silvio Berlusconi soffre da tempo di una leucemia cronica ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte ...(Adnkronos) – Seconda notte al San Raffaele per Silvio Berlusconi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, la leucemia mielomonocitica ...