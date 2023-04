Berlusconi ricoverato al San Raffaele | striscione dagli ultrà del Monza per lui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada “Son già arrivati i supporter dell’ex presidente del Consiglio” - cilentano_it : Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, e' stabile e c… -

E' quanto ha detto Silvioda mercoledì in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, durante una telefonata, come riportato stamani da Il Giornale. 'Sono riuscito anche in situazioni ...E sul debito di circa 90 milioni di euro contratto dal partito, oggi garantito da due fideiussioni personali di, il tesoriere non teme un disimpegno economico dei suoi figli: "Abbiamo un ...Terza giornata in terapia intensiva per Silvio. Il Cavaliere,al San Raffaele da mercoledì 5 aprile per le complicanze derivate dalla leucemia cronica , tra cui un'infezione polmonare, è stabile. A confermarlo è stato in ...

Berlusconi, proseguono le cure. Tajani: "È un leone, reagisce". Ieri il bollettino: "Leucemia" - Sirchia: patologie curabili, mi aspetto esito positivo - Sirchia: patologie curabili, mi aspetto esito positivo RaiNews

Che succederebbe a Forza Italia, si chiedono a mezza voce in molti nel partito azzurro, se il leader attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano fosse costretto a una lunga ...Milano, 7 apr. (askanews) - Striscioni, lettere, cartelli. Davanti al San Raffaele di Milano si sono radunati fin dalla prima mattina diversi fan di Silvio Berlusconi, ancora ricoverato nell'ospedale ...