Berlusconi ricoverato, 17enne consegna lettera per il Cav: "Nessuno può prendere suo posto" (Di venerdì 7 aprile 2023) Francesco T. nella missiva incoraggia il leader Fi: "Non sei solo, anche questa volta ce la farai" Si chiama Francesco T., ha 17 anni e ha viaggiato in bus da Cassano D'Adda, nel Milanese, fino all'ospedale San Raffaele di Milano per consegnare una lettera al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva. "L'ho incontrato a Bergamo – racconta Francesco ai cronisti – è stata un'emozione grandissima. Io spero che lui torni in prima linea, perché Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi è Forza Italia". Il giovane, che tifa Milan, dice di essere iscritto a Forza Italia Giovani a Milano ed è arrivato poco fa davanti al nosocomio milanese per consegnare la missiva nelle mani di Marco Macrì, il fedelissimo ...

