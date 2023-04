Berlusconi ricoverato | 17enne consegna lettera per il Cav | “Nessuno può prendere suo posto”

(Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Si chiama Francesco T., ha 17 anni e ha viaggiato in bus da Cassano D’Adda, nel Milanese, fino all’ospedale San Raffaele di Milano perre unaal leader di Forza Italia, Silvioda mercoledì scorso in terapia intensiva. “L’ho incontrato a Bergamo – racconta Francesco ai cronisti – è stata un’emozione grandissima. Io spero che lui torni in prima linea, perché Forza Italia èè Forza Italia”. Il giovane, che tifa Milan, dice di essere iscritto a Forza Italia Giovani a Milano ed è arrivato poco fa davanti al nosocomio milanese perre la missiva nelle mani di Marco Macrì, il fedelissimoano che da stamattina davanti all’ingresso dell’ospedale sta raccogliendo i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Ora che è ricoverato al San Raffaele è utile riavvolgere il nastro della vita di Silvio Berlusconi e di come è semp… - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - Agenzia_Ansa : Tutti i figli di Berlusconi si sono recati all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita al padre, ricoverato… - SettenewsWeb : Sarebbe stato sottoposto già nella giornata di ieri, giovedì 6 aprile, dopo mezzogiorno, ad un primo ciclo di chemi… - casa_casala : #SilvioBerlusconi #silvio #leucemia #salvini #sanraffaele #berlusca Gli italiani aspettano ancora la dentiera grat… -

... capogruppo alla Camera dei deputati di Forza Italia dopo la polemica sulle dichiarazioni del leader di Azione riguardo Silvio. Il leader di Forza Italia è attualmentein ...Prima di annunciare quale sarà la sua squadra, la segretaria del Pd fa gli auguri di pronta guarigione a Silvioal San Raffaele di Milano da mercoledì 5 aprile a causa di una ...È questo il testo della lettera che Francesco, giovane ammiratore di Silvio, ha voluto recapitare all'ex premier che da mercoledì èal San Raffaele . Milanista, dice di essere ...

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, la diretta: in visita non solo i familiari, chi è in ospedale Virgilio Notizie

Berlusconi ha trascorso la seconda notte in ospedale: "Ce la farò anche stavolta". Gli auguri di Mattarella che chiama Gianni Letta per informarsi ...ha 17 anni e ha viaggiato in bus da Cassano D’Adda, nel Milanese, fino all’ospedale San Raffaele di Milano per consegnare una lettera al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da ...