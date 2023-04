Berlusconi “reagisce positivamente alle cure” (Di venerdì 7 aprile 2023) Tajani smentisce le voci sulla successione: “Nessuno ha mai parlato di congressi” – “Ho parlato poco fa con il prof. Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”. Così Antonio Tajani ad Agorà RaiTre, condotto da Monica Giandotti, sulle condizioni di Silvio Berlusconi. “Voce squillante. Ci ha incoraggiato tutti. Ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade. Ci dà indicazioni”, ha raccontato. Il parlamentare di Forza Italia, ha poi messo a tacere le voci su possibili scenari di successione nel partito: “Non se ne è mai parlato. Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo. Sembrano un po’ jettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 aprile 2023) Tajani smentisce le voci sulla successione: “Nessuno ha mai parlato di congressi” – “Ho parlato poco fa con il prof. Zangrillo, mi ha detto cheha riposato bene e che sta reagendo”. Così Antonio Tajani ad Agorà RaiTre, condotto da Monica Giandotti, sulle condizioni di Silvio. “Voce squillante. Ci ha incoraggiato tutti. Ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade. Ci dà indicazioni”, ha raccontato. Il parlamentare di Forza Italia, ha poi messo a tacere le voci su possibili scenari di successione nel partito: “Non se ne è mai parlato. Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo. Perché, grazie a Dio,è operativo. Sembrano un po’ jettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuno ...

