Berlusconi 'reagisce bene alle cure' . Oggi nuovi accertamenti (Di venerdì 7 aprile 2023) - Cauto ottimismo, per il leader di Forza Italia che ha passato la seconda notte al San Raffaele per curare la polmonite e la leucemia. 'L'ho sentito forte e di buon umore', racconta Giorgia Meloni Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) - Cauto ottimismo, per il leader di Forza Italia che ha passato la seconda notte al San Raffaele per curare la polmonite e la leucemia. 'L'ho sentito forte e di buon umore', racconta Giorgia Meloni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Berlusconi «reagisce alle cure, in corso la terapia». Telefonate con Meloni e Salvini - Agenzia_Ansa : 'È un leone': è quanto ha detto Pier Silvio, il secondogenito di Silvio Berlusconi, sorridendo ai cronisti prima di… - ilmessaggeroit : Berlusconi, come sta? Seconda notte in terapia intensiva, ?La cura contro la leucemia. «Reagisce bene» - StabiaChannel : #Mondo #Berlusconi reagisce bene, 'la leucemia è trattabile'. Pier Silvio sorridente: 'E' un leone' LEGGI LA NEWS:… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: 'Lotta come un leone'. #Berlusconi reagisce alle cure #7aprile -