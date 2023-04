Berlusconi reagisce bene alle cure ma in Forza Italia è iniziato il fuggi-fuggi (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono ore di attesa e speranza, ma anche di seria preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Del resto dal San Raffaele, dove continua il via vai di familiari del Cavaliere, non sono arrivate notizie incoraggianti perché, interrompendo un silenzio stampa durato ventiquattr’ore, il professore Alberto Zangrillo – già medico personale di Berlusconi – ha gelato tutti spiegando con un comunicato stampa in cui si spiega che il ricovero in terapia intensiva serve “a curare un’infezione polmonare” che “si inquadra nel contesto di una condizione ematologica” in quanto Silvio “da tempo” è affetto da una “leucemia mielomonocitica cronica”. Seconda notte in ospedale per Silvio Berlusconi. Tajani è ottimista: “Sta reagendo positivamente alle cure, è un leone” Insomma la situazione appare seria ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono ore di attesa e speranza, ma anche di seria preoccupazione per le condizioni di salute di Silvio. Del resto dal San Raffaele, dove continua il via vai di familiari del Cavaliere, non sono arrivate notizie incoraggianti perché, interrompendo un silenzio stampa durato ventiquattr’ore, il professore Alberto Zangrillo – già medico personale di– ha gelato tutti spiegando con un comunicato stampa in cui si spiega che il ricovero in terapia intensiva serve “a curare un’infezione polmonare” che “si inquadra nel contesto di una condizione ematologica” in quanto Silvio “da tempo” è affetto da una “leucemia mielomonocitica cronica”. Seconda notte in ospedale per Silvio. Tajani è ottimista: “Sta reagendo positivamente, è un leone” Insomma la situazione appare seria ...

