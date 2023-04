Berlusconi reagisce alle cure. "Ce la farò anche stavolta" (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Terzo giorno di ricovero al San Raffaele per Silvio Berlusconi. La giornata per il paziente, affetto da leucemia mielomonocitica cronica e in cura per una polmonite, è di sostanziale riposo e trascorre senza grandi novità, dopo le telefonate di ieri, tra gli altri, a Giorgia Meloni e Matteo Salvini. anche le dichiarazioni dei familiari e degli amici che gli fanno visita ricalcano quelle rilasciate la vigilia. Le condizioni del Cavaliere, che è presente e lucido, sono gravi ma stabili in un quadro di cauto ottimismo dopo la paura di mercoledì. Il messaggio del Cav arriva dal colloquio con il direttore del Giornale Augusto Minzolini: “È dura, ma mi sono già risollevato da situazioni difficili: ce la farò anche stavolta”. Al fianco di Berlusconi è costante la presenza della ... Leggi su agi (Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Terzo giorno di ricovero al San Raffaele per Silvio. La giornata per il paziente, affetto da leucemia mielomonocitica cronica e in cura per una polmonite, è di sostanziale riposo e trascorre senza grandi novità, dopo le telefonate di ieri, tra gli altri, a Giorgia Meloni e Matteo Salvini.le dichiarazioni dei familiari e degli amici che gli fanno visita ricalcano quelle rilasciate la vigilia. Le condizioni del Cavaliere, che è presente e lucido, sono gravi ma stabili in un quadro di cauto ottimismo dopo la paura di mercoledì. Il messaggio del Cav arriva dal colloquio con il direttore del Giornale Augusto Minzolini: “È dura, ma mi sono già risollevato da situazioni difficili: ce la”. Al fianco diè costante la presenza della ...

