Berlusconi rassicura tutti dal San Raffaele: "È dura, ma ce la farò" (Di venerdì 7 aprile 2023) Sono ore di preoccupazione per la famiglia di Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex presidente del Milan soffre da tempo di una leucemia cronica ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale provocato da una leucemia. Ma è vigile e sembra rispondere alle terapia. Il messaggio rassicurante di Berlusconi durante una chiamata con il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, Berlusconi ci ha tenuto a rassicurare tutti, di seguito quanto riportato dal quotidiano: FOTO: Silvio Berlusconi È dura, ma ce la ...

