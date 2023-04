Berlusconi | Pina Picierno s’affretta a parlare del “dopo” Tajani | «Ipotesi un po’ iettatorie»

(Di venerdì 7 aprile 2023) Scivolone di stile ad Agorà, dove pur nella solidarietà giunta trasversalmente, si specula su uno scenario politico in cui Silvioviene dato ormai fuori dai giochi. «Temo, e lo affermo con preoccupazione, che Forza Italia non prosegua senza Silvionel ruolo di leader. È difficile intravedere il futuro del partito privo della presidenza di. Già con Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini si erano registrati i primi abbandoni significativi», ha detto, sebbene in un collegamento con la stessa trasmissione Antonioavesse chiarito che «segue quello che accade e ci dà indicazioni» e nel partito non si ragiona affatto su un «».si avventura sul “...

... "Forza Italia non dipende dai singoli parlamentari ma dalla volontà di Silvio", dice ... E anche della vicepresidente del Parlamento europeoPicierno . Alla Camera Dopo che ieri è stato ...

