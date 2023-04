Berlusconi, Pedullà: “Evitiamo di trasformare la malattia in una santificazione” (Di venerdì 7 aprile 2023) L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TullioMartini : Sono sconvolto per le dichiarazioni di Pedulla su Berlusconi..un uomo che sta lottando in ospedale per la vita...ma… - enricomontibell : Pedullà a caffè breek dice cose giuste su Berlusconi Bagnai della Lega si dimentica di quello che diceva Bossi su B… - mulattiere : #coffeebreak Il giornalista Pedulla'ha dimostrato coraggio nel giudicare Berlusconi che non può essere santificat… - QFMaxCunctator : Si può dire che #Pedullá è un ominicchio disgustoso? #Berlusconi -

Juve, Pedullà: "Grandi manovre per la difesa. In due per sostituire De Ligt" Secondo Pedullà, l'Inter avrebbe parlato con l'intermediario del giocatore per chiedere ancora ... L'ultimo colpo della società del presidente Berlusconi è Gianluca Caprari con la formula del prestito ... Pedullà fa sognare i tifosi della Juventus: Zaniolo ha fatto la sua scelta La neopromossa Monza del presidente Berlusconi continua a far faville sul mercato. I brianzoli alla ... Secondo Pedullà però il Monza non si ferma di certo ed ha deciso di mettere nel mirino il ... Massimo Giletti: le polemiche e i litigi più famosi Per il conduttore piemontese non poteva certo mancare uno scontro con Silvio Berlusconi . Siamo nel ... Gaetano Pedullà e le cosche. Ottobre 2020. Trattando il caso Di Matteo - Bonafede, Massimo Giletti ... Secondo, l'Inter avrebbe parlato con l'intermediario del giocatore per chiedere ancora ... L'ultimo colpo della società del presidenteè Gianluca Caprari con la formula del prestito ...La neopromossa Monza del presidentecontinua a far faville sul mercato. I brianzoli alla ... Secondoperò il Monza non si ferma di certo ed ha deciso di mettere nel mirino il ...Per il conduttore piemontese non poteva certo mancare uno scontro con Silvio. Siamo nel ... Gaetanoe le cosche. Ottobre 2020. Trattando il caso Di Matteo - Bonafede, Massimo Giletti ... Salute Berlusconi, Gaetano Pedullà-LaNotizia: "No alla ... La7