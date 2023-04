Berlusconi migliora, 'reagisce bene alle cure' dice Zangrillo. Ieri le telefonate con gli alleati di governo e i vertici del partito (Di venerdì 7 aprile 2023) - Cauto ottimismo, per il leader di Forza Italia. 'Risponde bene alle cure' dice Zangrillo che lo cura per la polmonite e la leucemia. Oggi nuova tac. 'L'ho sentito forte e di buon umore', racconta ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) - Cauto ottimismo, per il leader di Forza Italia. 'Rispondeche lo cura per la polmonite e la leucemia. Oggi nuova tac. 'L'ho sentito forte e di buon umore', racconta ...

Berlusconi migliora. Il fratello Paolo: ” Siamo fiduciosi” In Terris Berlusconi, la leucemia cronica e l’insufficienza renale: le cure e le speranze della famiglia Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva ma la malattia è trattabile e i figli e il fratello si dicono «più sollevati». I problemi ai reni ora sotto controllo, l’azione per ridurre i globuli b ... Cdm, salta la norma per «riassumere» i pensionati d'oro nella pubblica amministrazione. Scontro Salvini-Lollobrigida Il no di Meloni: «Ingiusto nei confronti di tanti che hanno le carte in regola per ruoli di vertice nella macchina pubblica» ... Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva ma la malattia è trattabile e i figli e il fratello si dicono «più sollevati». I problemi ai reni ora sotto controllo, l’azione per ridurre i globuli b ...Il no di Meloni: «Ingiusto nei confronti di tanti che hanno le carte in regola per ruoli di vertice nella macchina pubblica» ...