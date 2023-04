Berlusconi in terapia intensiva | vigile e risponde alle cure Oggi nessun bollettino LIVE

(Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte tranquilla per il leader di Forza Italia, ricoverato inal San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. L'ex premier, che soffre da tempo di leucemia cronica, èe sembrareterapie. Il coordinatore di Fi e ministro degli Esteri: "congresso, resterà alla guida del partito". Il fratello Paolo: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi"

Luigi, il più giovane dei figli del leader di Forza Italia, è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano per far visita al padre, ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

