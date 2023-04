Berlusconi in terapia intensiva. Il fratello Paolo: "Siamo fiduciosi". LIVE (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte tranquilla per il leader di Forza Italia, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. L'ex premier, che soffre da tempo di leucemia cronica, è vigile e sembra rispondere alle terapie. Il coordinatore di Fi e ministro degli Esteri: "Nessun congresso, resterà alla guida del partito". Il fratello Paolo: "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 aprile 2023) Seconda notte tranquilla per il leader di Forza Italia, ricoverato inal San Raffaele di Milano per curare un'infezione polmonare conseguenza di un forte indebolimento generale. L'ex premier, che soffre da tempo di leucemia cronica, è vigile e sembra rispondere alle terapie. Il coordinatore di Fi e ministro degli Esteri: "Nessun congresso, resterà alla guida del partito". Il: "più sollevati, c'è un miglioramento.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : “Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - HristanaG : RT @Agenzia_Ansa: Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha costret… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di… -