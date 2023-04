Berlusconi in fin di vita? Da Schlein neanche un messaggio “istituzionale” (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma 7 apr – Silvio Berlusconi in fin di vita e da Elly Schlein neanche un messaggio “istituzionale” di auguri. Ovviamente, non si parla di chissà quale sentita partecipazione, ma di banalissima educazione politica basilare. Una qualità di cui la sinistra – salvo eccezioni – è evidentemente sprovvista. Oggi ancora peggio che in passato. Per Berlusconi neanche un messaggio dalla Schlein neanche un messaggio di auguri di pronta guarigiione. Una cosa asettica, insomma. Che si fa perché il proprio ruolo impone di farlo, come del resto in passato aveva dimostrato perfino Pier Luigi Bersani dopo l’aggressione che l’allora presidente del Consiglio subì in piazza Duomo nel 2009. Era sempre una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 aprile 2023) Roma 7 apr – Silvioin fin die da Ellyun” di auguri. Ovviamente, non si parla di chissà quale sentita partecipazione, ma di banalissima educazione politica basilare. Una qualità di cui la sinistra – salvo eccezioni – è evidentemente sprovvista. Oggi ancora peggio che in passato. Perundallaundi auguri di pronta guarigiione. Una cosa asettica, insomma. Che si fa perché il proprio ruolo impone di farlo, come del resto in passato aveva dimostrato perfino Pier Luigi Bersani dopo l’aggressione che l’allora presidente del Consiglio subì in piazza Duomo nel 2009. Era sempre una ...

