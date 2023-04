Berlusconi, il video dei giocatori del Monza e il fan venuto da Lecce: “Resto qui finché non esce” (Di venerdì 7 aprile 2023) «Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince». Anche i giocatori e lo staff tecnico del Monza si uniscono al coro di messaggi di affetto e vicinanza nei confronti di Silvio Berlusconi, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica. Il video sta facendo il giro del web. Commuove il video del Monza per Berlusconi Per salutare il proprio presidente, il club biancorosso ha scelto le stesse parole usate dall’ex premier più volte nei suoi discorsi ai giocatori, quando spesso è sceso negli spogliatoi. E che sono scritte addirittura sui muri degli spogliatoi dello U-Power Stadium. Nel video, girato sul campo di allenamento e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) «Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince». Anche ie lo staff tecnico delsi uniscono al coro di messaggi di affetto e vicinanza nei confronti di Silvio, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica. Ilsta facendo il giro del web. Commuove ildelperPer salutare il proprio presidente, il club biancorosso ha scelto le stesse parole usate dall’ex premier più volte nei suoi discorsi ai, quando spesso è sceso negli spogliatoi. E che sono scritte addirittura sui muri degli spogliatoi dello U-Power Stadium. Nel, girato sul campo di allenamento e ...

