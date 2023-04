Berlusconi, il lungo abbraccio fra Marina, Pier Silvio e Barbara. Il pollice alzato di Luigi ai cronisti (Di venerdì 7 aprile 2023) Prima di lasciare l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato il padre Silvio, i tre figli Pier Silvio, Marina e Barbara si sono scambiati un lungo e corale abbraccio. L'altro figlio, Luigi, ha rivolto un pollice in su ai cronisti dal vetro dell'auto mentre usciva dal cancello, pur senza far trapelare emozioni dal suo sguardo. Leggi su lastampa (Di venerdì 7 aprile 2023) Prima di lasciare l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato il padre, i tre figlisi sono scambiati une corale. L'altro figlio,, ha rivolto unin su aidal vetro dell'auto mentre usciva dal cancello, pur senza far trapelare emozioni dal suo sguardo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Kandinsky56 : RT @GilardiNad: fermo restando che auguro a Berlusconi di vivere ancora a lungo, quello che gli imputo non è la sua discesa in campo ma, ch… - bb91687509 : RT @GilardiNad: fermo restando che auguro a Berlusconi di vivere ancora a lungo, quello che gli imputo non è la sua discesa in campo ma, ch… - PaolaMa99827292 : Forza #Presidente #Berlusconi Sono interista, non ho mai votato FI e raramente guardo Mediaset, ma credo che nel… - FabrizioSigolo : RT @GilardiNad: fermo restando che auguro a Berlusconi di vivere ancora a lungo, quello che gli imputo non è la sua discesa in campo ma, ch… - tetiba1 : @ageffe @ettoreavanzini Il video l'ha fatto oggi, #Berlusconi è ricoverato da mercoledì....c'ha meditato a lungo ! ?? -