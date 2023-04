Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - sportli26181512 : Berlusconi, il bollettino e l'abbraccio dei figli al San Raffaele FOTO. Chi sono i cinque figli del Cavaliere: Un f… - rada_maja : RT @lidentita: ??Perché non possiamo stare senza Silvio #Berlusconi Dal ricovero improvviso fino al bollettino medico ufficiale del San Raff… - iddaturidda56 : RT @lidentita: ??Perché non possiamo stare senza Silvio #Berlusconi Dal ricovero improvviso fino al bollettino medico ufficiale del San Raff… -

Finora nessun altro dettaglio su come si troviè effettivamente emerso e ieri non è stato diramato il. L'amico di una vita, Fedele Confalonieri , presidente del gruppo Mediaset, ...Il San Raffaele oggi era stato chiaro: non ci sarà alcunmedico sull'evoluzione clinica di Silvio. E così è stato. per ora ci sono una diagnosi e una terapia precise. Sulla prognosi invece nessuna indiscrezione. Ma dopo le grandi ...Le condizioni sanitarie direstano in un quadro grave ma sostanzialmente stazionario. Si ... Sono tutte ipotesi, dato che l'ultimoemesso dall'equipe del professor Zangrillo, ...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica Sky Tg24

Ore di ansia per la salute di Silvio Berlusconi, ma trapela ottimismo al terzo giorno ... Alberto Zangrillo, e il bollettino medico diffuso ieri, l'unico finora, ha confermato un’infezione polmonare ...Non c’è stato ieri un nuovo bollettino medico sul decorso della malattia di Silvio Berlusconi, che resta ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per curare una polmonite e contenere ...