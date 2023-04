Berlusconi, i fan sotto l'ospedale: 'Anche se è Pasqua lascio la famiglia' (Di venerdì 7 aprile 2023) All'entrata dell'ospedale San Raffaele non mancano gli affezionati fan del Cav. Chi porta le arance. Chi vuole lasciare una lettera "di cuore" e dice "lui è il migliore" e chi arriva Anche da lontano, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) All'entrata dell'San Raffaele non mancano gli affezionati fan del Cav. Chi porta le arance. Chi vuole lasciare una lettera "di cuore" e dice "lui è il migliore" e chi arrivada lontano, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza… - Open_gol : Si chiama Marco Macrì, ha 31 anni, e si definisce un «fan fedelissimo» del Cavaliere - discoradioIT : #Berlusconi: fuori dall'#ospedale San Raffaele di #Milano, lo striscione dei tifosi @ACMonza: 'Forza Silvio, #Monza… - ilfattovideo : Berlusconi ricoverato, il fan salentino davanti al San Raffaele: “10 ore treno per l’amico Silvio. Non potevo feste… - AnsaLombardia : Un fan di Berlusconi al San Raffaele direttamente dalla Puglia. Da Lecce a Milano, 'per Silvio andrei anche al Polo… -