Berlusconi freme dal letto di ospedale | la chiamata ai dirigenti di Forza Italia | «Non vedo l’ora di tornare in campo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il via vai è incessante. All’San Raffaele di Milano, dove Silvioè ricoverato in terapia intensiva da mercoledì 5 aprile e familiari, amici di una vita e collaboratori più stretti non smettono di fare visita al fondatore di. All’esterno, decine di giornalisti si danno il cambio per non perdere un minuto della cronaca che riguarda lo stato di salute del politico, probabilmente, più influente nella storiana degli ultimi 30 anni. Ma le comunicazioni tra il Cavaliere e i suoi non sono soltanto in presenza. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, anche nelle ultime ore di oggi, 7 aprile,sta mantenendo contatti costanti con gli uomini del partito. La raccomandazione sarebbe sempre la stessa: «Andate avanti con il lavoro». Non solo, a diversi ...