(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - La telefonata ai dirigenti di Forza Italia, quella a Giorgia Meloni e Matteo Salvini durante la riunione del Consiglio dei ministri e le parole di "fiducia" dei familiari e degli amici che sono andati a fargli visita. Segnali di cauto ottimismo per Silvio, dopo il secondo giorno di ricovero, nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Anche se il quadro clinico è molto delicato e suggerisce prudenza. Il primo bollettino, diramato nella giornata di giovedì, conferma cheè "in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare". E che soffre "da tempo" di "mielomonocitica cronica", malattia di cui "è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in". "La strategia terapeutica in atto prevede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Berlusconi, Corriere della Sera: “L’ex premier è gravemente malato, affetto da leucemia” @ultimora_pol - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - AntonellaNapoli : Premessso che non sono fan di #Berlusconi, lo sciame di odio, di battute disgustose dietro il #Berlusca in tendenza… - fisco24_info : Berlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: 'Sta migliorando' : AGI - La telefonata ai dir… - Agenzia_Italia : #SilvioBerlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: 'Sta migliorando' _ Il fratello Paolo:… -

Il primo bollettino, diramato nella giornata di giovedì, conferma cheè ' in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare '. E che soffre 'da tempo' di ' leucemia ...E mentre, torna a parlare con l'edizione milanese di Repubblica . Dicendo in primo luogo che gli dispiace per la diagnosi: "Ho sentito che ha diverse patologie, una leucemia , la ...MILANO - Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Per il proprietario del Monza ed ex presidente del Milan si tratta del secondo ricovero, dopo che era stato dimesso ...

Berlusconi malato di leucemia mielomonocitica cronica: cos'è, come si cura Adnkronos

Il primo bollettino, diramato nella giornata di giovedì, conferma che Berlusconi è "in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare". E che soffre "da tempo" di "leucemia mielomonocitica ...Cautela, è la parola che ripete chi più gli sta vicino. La leucemia, anche se in forma cronica, rende Berlusconi come gli altri malati un soggetto immunodepresso: in queste condizioni ogni minima ...