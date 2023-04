Berlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta La famiglia | Sta migliorando  

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - La telefonata ai dirigenti di Forza Italia, quella a Giorgia Meloni e Matteo Salvini durante la riunione del Consiglio dei ministri e le parole di "fiducia" dei familiari e degli amici che sono andati a fargli visita. Segnali di cauto ottimismo per Silvio, dopo il secondo giorno di ricovero, nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Anche se il quadro clinico è molto delicato e suggerisce prudenza. Il primo bollettino, diramato nella giornata di giovedì, conferma cheè "in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare". E che soffre "da tempo" di "mielomonocitica cronica", malattia di cui "è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in". "La strategia terapeutica in atto prevede ...

In mattinata sono giunti anche il fratello di Silvio, Paolo, e il fedelissimo Gianni Letta . Tajani: 'È un leone, tornerà presto' 'Ho sentito i familiari, i medici, Marta Fascina. ...Ma questo non è, per ora, il caso di: "Le terapie hanno sempre un rovescio della medaglia. In questo caso è il rischio di generare anemia, che in un paziente come, con un cuore ...... Confalonieri: "Sta meglio di prima"ricoverato in terapia intensiva: "Reagisce bene alle cure"telefona al Giornale: "E' dura, ma ce la farò anche stavolta"...

Berlusconi ricoverato, il bollettino: malato di leucemia mielomonocitica cronica Sky Tg24

Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso, nonostante le sue condizioni siano stabili e persista in particolare il problema dell’infezione polmonare, chiede già di ...Silvio Berlusconi ha trascorso serenamente la terza notte di ricovero all'ospedale San Raffaele. Il leader di Forza Italia risponde in modo positivo alle cure, e la sua situazione è stazionaria. Il vi ...