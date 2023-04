Berlusconi: 'E' dura ma che la farò anche questa volta'. Due anni fa diagnosticata la leucemia (Di venerdì 7 aprile 2023) "E' dura, ma ce la farò anche questa volta" con il noto ottimismo si è espresso così Silvio Berlusconi con il direttore del Giornale Augusto Minzolini. Buon umore che stamani anche il fedelissimo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 aprile 2023) "E', ma ce la" con il noto ottimismo si è espresso così Silviocon il direttore del Giornale Augusto Minzolini. Buon umore che stamaniil fedelissimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eliopipolo69 : RT @TgLa7: #SilvioBerlusconi, condizioni stabili ma in miglioramento, oggi nuova tac. 'E' dura ma che la farò anche questa volta' https://… - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: #SilvioBerlusconi, condizioni stabili ma in miglioramento, oggi nuova tac. 'E' dura ma che la farò anche questa volta' https://… - ultimora_pol : #Berlusconi ha telefonato a #Minzolini, ex direttore del TG1: 'è dura, ma ce la farò' @ultimora_pol - Milano_Tg24 : Berlusconi al Giornale: “E’ dura ma ce la farò anche questa volta” - CalcioNapoli24 : -