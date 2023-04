Berlusconi: “È dura ma ce la farò” (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha passato una seconda notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano. “È dura ma ce la farò anche questa volta” ha dichiarato durante una telefonata, come riportato stamani 7 aprile da Il Giornale. “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” ha aggiunto al direttore del quotidiano, Augusto Minzolini. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo” ha precisato il vicepremier, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure“. L’ex premier aveva una “voce squillante“. “Ci ha incoraggiato tutti – ha aggiunto – ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade. Ci dà indicazioni“. Uno striscione di supporto a Berlusconi ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvioha passato una seconda notte tranquilla all’ospedale San Raffaele di Milano. “Èma ce laanche questa volta” ha dichiaratonte una telefonata, come riportato stamani 7 aprile da Il Giornale. “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” ha aggiunto al direttore del quotidiano, Augusto Minzolini. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo” ha precisato il vicepremier, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. “Mi ha detto cheha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure“. L’ex premier aveva una “voce squillante“. “Ci ha incoraggiato tutti – ha aggiunto – ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade. Ci dà indicazioni“. Uno striscione di supporto a...

