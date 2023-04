Berlusconi | ' E' dura ma ce la farò anche questa volta' Due anni fa diagnosticata la leucemia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : #SilvioBerlusconi al Giornale: 'E' dura ma ce la farò anche questa volta' #ANSA - Agenzia_Ansa : Berlusconi sta 'meglio, meglio di prima'. A dirlo è il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che è rimasto a… - ultimora_pol : #Berlusconi ha telefonato a #Minzolini, ex direttore del TG1: 'è dura, ma ce la farò' @ultimora_pol - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: Berlusconi sta 'meglio, meglio di prima'. A dirlo è il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che è rimasto all'int… - madliber : RT @Agenzia_Ansa: Berlusconi sta 'meglio, meglio di prima'. A dirlo è il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che è rimasto all'int… -

"E', ma ce la farò anche questa volta" con il noto ottimismo si è espresso così Silviocon il direttore del Giornale Augusto Minzolini. Buon umore che stamani anche il fedelissimo ...... Confalonieri: "Sta meglio di prima"ricoverato in terapia intensiva: "Reagisce bene alle cure"telefona al Giornale: "E', ma ce la farò anche stavolta"malato ...... "Non vedo l'ora di tornare in campo"ricoverato in terapia intensiva: "Reagisce bene alle cure"telefona al Giornale: "E', ma ce la farò anche stavolta"malato ...

Berlusconi al Giornale: "E' dura ma ce la farò anche questa volta" - Politica Agenzia ANSA

Il post Juventus-Inter e i livelli tra i dirigenti Naturalmente, dopo aver fatto un in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, suo ex presidente al Milan, Allegri ha affrontato la questione Juventus-Inter ...“È dura, ma ce la farò anche questa volta”. Sarebbero queste le parole del Presidente di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, al direttore del Giornale Augusto Minzolini. “Alle 9:48 del ...