Berlusconi chiama Meloni e Salvini durante il CdM. Cauto ottimismo in famiglia (Di venerdì 7 aprile 2023) In mattinata la chiamata ai dirigenti di FI . «Ero con dei colleghi al telefono e sentivo l’insistenza di una telefonata in arrivo sotto. Era il presidente», ha raccontato Barelli. «La cosa mi ha... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 aprile 2023) In mattinata lata ai dirigenti di FI . «Ero con dei colleghi al telefono e sentivo l’insistenza di una telefonata in arrivo sotto. Era il presidente», ha raccontato Barelli. «La cosa mi ha...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yi_Benevolence : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… - JmsFortuna : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… - Lory_55 : nel mondo muoiono migliaia e centinaia di persone al mondo spiegatemi perchè LUI non dovrebbe solo perchè si chia… - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Italia: #SilvioBerlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: 'Sta migliorando' _ Il fratello Paolo: 'Si… - Giordan48430646 : RT @lvogruppo: L’unica persona che NON VIENE intubata in TERAPIA INTENSIVA con una polmonite si chiama Silvio Berlusconi ed ha 86 anni Men… -