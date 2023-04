Berlusconi | «Ce la farò anche questa volta»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apetrazzuolo : BERLUSCONI - 'E' dura, ma ce la farò anche questa volta', le sue parole dall'ospedale San Raffaele - napolimagazine : BERLUSCONI - 'E' dura, ma ce la farò anche questa volta', le sue parole dall'ospedale San Raffaele - Skraper777 : @matteorenzi Anche Berlusconi che non è un modello a cui aspirare, è migliore di te. Io non brindo sulle disgrazie… - infoitinterno : Berlusconi rassicura tutti dal San Raffaele: “È dura, ma ce la farò” - infoitinterno : Monza, Berlusconi: “Dura ma ce la farò anche stavolta” -

"E' dura ma ce laanche questa volta". E' quanto ha detto Silvio, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano, durante una telefonata, come riportato stamani da Il ...Ce la'. Silvioe i suoi 17 nipoti - guarda e.m.non ha eredi', sostiene in un'intervista al Qn. L'unica soluzione per una successione, secondo Mastella 'dipenderà dalla Meloni. O lei si scioglie in un partito conservatore italiano e ...