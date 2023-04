Berlusconi: “Ce la farò anche questa volta” (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il ricovero in ospedale e l'annuncio della diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica, ecco le parole di Silvio Berlusconi. Leggi su itasportpress (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo il ricovero in ospedale e l'annuncio della diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica, ecco le parole di Silvio

Berlusconi al Giornale: "È dura, ma ce la farò anche questa volta" 'È dura, ma ce la farò anche questa volta'. Sono le parole di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, a Il Giornale, in una telefonata fatta ieri alle 9.48 del mattino.