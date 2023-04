Berlusconi: “ce la farò anche questa volta” (Di venerdì 7 aprile 2023) “E’ dura ma ce la farò anche questa volta”: lo ha detto Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, durante una telefonata, come riportato da Il Giornale. “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” ha dichiarato al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, nel corso di una telefonata il cui contenuto è stato pubblicato dal quotidiano. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”. Con queste parole si è espresso Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri chiarendo perfino che l’ex premier aveva una “voce squillante”. “Ci ha incoraggiato tutti – ha aggiunti – ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) “E’ dura ma ce la”: lo ha detto Silvio, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, durante una telefonata, come riportato da Il Giornale. “Sono riuscitoin situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” ha dichiarato al direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini, nel corso di una telefonata il cui contenuto è stato pubblicato dal quotidiano. “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto cheha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”. Con queste parole si è espresso Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri chiarendo perfino che l’ex premier aveva una “voce squillante”. “Ci ha incoraggiato tutti – ha aggiunti – ha ...

