Berlusconi ancora ricoverato in terapia intensiva: “Ha la leucemia mielomonocitica cronica”. Il fratello Paolo: “C’è un miglioramento, siamo fiduciosi” (Di venerdì 7 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier Sono stazionarie le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato da tre giorni nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano per “un’infezione polmonare” sopraggiunta a causa della “leucemia mielomonocitica cronica” di cui il Cavaliere, così come recita il bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, soffre da tempo. Nel corso della giornata di ieri (qui la cronaca), Berlusconi, che ha sentito al telefono Meloni e Salvini, ha ricevuto la visita di tutti e cinque i figli, del fratello Paolo e degli amici più stretti, tra cui Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023) Come sta Silvio: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier Sono stazionarie le condizioni di salute di Silvioda tre giorni nel reparto didel San Raffaele di Milano per “un’infezione polmonare” sopraggiunta a causa della “” di cui il Cavaliere, così come recita il bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, soffre da tempo. Nel corso della giornata di ieri (qui la cronaca),, che ha sentito al telefono Meloni e Salvini, ha ricevuto la visita di tutti e cinque i figli, dele degli amici più stretti, tra cui Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e ...

