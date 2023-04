Berlusconi ancora in terapia intensiva. Confalonieri: “Sta meglio di prima” (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvio Berlusconi, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, "sta meglio di prima". A dirlo il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, lasciando l'ospedale. Al momento della visita, durata una ventina di minuti - ha riferito Confalonieri - Berlusconi "stava riposando", ma tra i due amici c'è stato il tempo di "una battuta". Sembra che si respiri aria di ottimismo sulla stato di salute dell'ex premier, cosa che manifesta lo stesso Gonfalonieri: "Sì, mi hanno detto che sta bene". Oggi non sono previsti bollettini medici di aggiornamento sulle condizioni di salute di Berlusconi, ricoverato da mercoledì, al San Raffaele. L’ex premier si trova nel reparto di terapia ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 aprile 2023) Silvioricoverato inal San Raffaele di Milano, "stadi". A dirlo il presidente di Mediaset, Fedele, lasciando l'ospedale. Al momento della visita, durata una ventina di minuti - ha riferito"stava riposando", ma tra i due amici c'è stato il tempo di "una battuta". Sembra che si respiri aria di ottimismo sulla stato di salute dell'ex premier, cosa che manifesta lo stesso Gonfalonieri: "Sì, mi hanno detto che sta bene". Oggi non sono previsti bollettini medici di aggiornamento sulle condizioni di salute di, ricoverato da mercoledì, al San Raffaele. L’ex premier si trova nel reparto di...

