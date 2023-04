Berlusconi, altra notte al San Raffaele: 'Ce la farò anche stavolta'. Gli ultras del Monza: 'Forza Silvio!' (Di venerdì 7 aprile 2023) 'Silvio Berlusconi è un leone, fisicamente forte, vogliamo essere ottimisti'. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad Agorà su Rai 3, rassicura sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) 'Silvioè un leone, fisicamente forte, vogliamo essere ottimisti'. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad Agorà su Rai 3, rassicura sulle condizioni di Silvio, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : Annalisa torna con un nuovo brano dopo il successo di 'Bellissima'. Sarà un'altra hit? Prevediamo effetto Silvio Be… - infoitsalute : Berlusconi, altra notte al San Raffaele: “Ce la farò anche stavolta”. Gli ultras del Monza: 'Forza Silvio!' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@berlusconi, altra notte in ospedale. @Antonio_Tajani: 'Reagisce alle cure' - #Berlusconi #Tajani - PianetaMilan : .@berlusconi, altra notte in ospedale. @Antonio_Tajani: 'Reagisce alle cure' - #Berlusconi #Tajani - EnzoMontella71 : @fabianaCa81 La morte non si augura a nessuno altrimenti la propria è dietro la porta, Silvio Berlusconi non mi ha… -