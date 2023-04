Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha colpito e che ne ha c… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - Daniele_Manca : Berlusconi ha la leucemia: l’allarme a fine marzo, poi Pet, prelievo del midollo e cure. L’ultima volta in ospedale… - bizcommunityit : Berlusconi al San Raffaele, terzo giorno di terapia intensiva. Confalonieri: «Sta bene, è a riposo» - Il video - BellettiRoberto : RT @raffaellapaita: I nostri migliori auguri di pronta guarigione a Silvio #Berlusconi, ricoverato di nuovo al San Raffaele. Lo aspettiamo… -

Si sono riuniti tutti assieme per andare a trovare il padre, Silvio, ricoverato alRaffaele di Milano. Il primo a uscire dalla struttura è stato il più giovane, Luigi, che dall'auto che lo ha accompagnato oltre i cancelli ha fatto il cenno di pollice in ...Silvioè ricoverato in terapia intensiva all'ospedaleRaffaele di Milano da mercoledì. Il presidente del Monza ha ricevuto oggi la visita di tutti i suoi cinque figli. Pier Silvio e Barbara ...Ci sono 'segnali di ottimismo' nell'entourage vicino a Silvio. Famiglia e amici del leader di Forza Italia, ancora ricoverato in terapia intensiva alRaffaele di Milano, parlano di un visibile miglioramento. Gli stessi medici, seppur cauti, non ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: è grave | Zangrillo lascia l'ospedale: «Un sacco di gente si diverte a... Corriere della Sera

MILANO (ITALPRESS) – “Berlusconi sta meglio, meglio di prima. Mi hanno detto che sta bene”. Lo ha detto il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, uscendo dal San Raffaele dopo che per circa 20 ...Luigi Berlusconi, il figlio minore di Silvio, esce dall'ospedale San Raffaele e annuisce a chi gli chiede se il leader di Forza Italia stia bene, alza anche il pollice. Le immagini. (Alexander ...