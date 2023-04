Berlusconi al San Raffaele, inizia il terzo giorno di terapia intensiva. Il figlio Luigi arriva in ospedale (Di venerdì 7 aprile 2023) inizia la terza giornata in terapia intensiva, e le condizioni di Silvio Berlusconi appaiono stabili. Il Cavaliere, ricoverato al San Raffaele da mercoledì 5 aprile per le complicanze derivate dalla leucemia cronica, tra cui un’infezione polmonare, è stabile. Da ambienti ospedalieri filtra che il leader di Forza Italia sta reagendo bene alle cure e, nella giornata di oggi, si sottoporrà a nuovi accertamenti. Nessun bollettino medico previsto per la giornata di oggi, 7 aprile. Luigi Berlusconi, uno dei figli di Silvio, è arrivato a metà mattinata in ospedale, entrando dal cancello sul lato via Olgettina. Intanto, sul Giornale, è stata pubblicata una conversazione avvenuta tra Berlusconi e il direttore Augusto ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023)la terza giornata in, e le condizioni di Silvioappaiono stabili. Il Cavaliere, ricoverato al Sanda mercoledì 5 aprile per le complicanze derivate dalla leucemia cronica, tra cui un’infezione polmonare, è stabile. Da ambienti ospedalieri filtra che il leader di Forza Italia sta reagendo bene alle cure e, nella giornata di oggi, si sottoporrà a nuovi accertamenti. Nessun bollettino medico previsto per la giornata di oggi, 7 aprile., uno dei figli di Silvio, èto a metà mattinata in, entrando dal cancello sul lato via Olgettina. Intanto, sul Giornale, è stata pubblicata una conversazione avvenuta trae il direttore Augusto ...

