Berlusconi al San Raffaele, inizia il terzo giorno di terapia intensiva. Barelli: «È sempre attivo, anche oggi ci ha chiamati»

Terza giornata in terapia intensiva per Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, ricoverato al San Raffaele da mercoledì 5 aprile per le complicanze derivate dalla leucemia cronica, tra cui un'infezione polmonare, è stabile. A confermarlo è stato in queste ultime ore Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. «L'impegno del presidente Silvio Berlusconi è sempre attivo. Infatti, anche stamattina, ha telefonato ad alcuni dirigenti proprio per preparare i lavori del Parlamento nella settimana subito dopo Pasqua», ha detto Barelli ai microfoni del Tg3, affermando inoltre che «ci sarà una convention il 5 e il 6 maggio» e i deputati di Fi contano «anche sulla sua presenza».

