Benzina o diesel: stop alle auto ufficiale, questa la data ultima (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Una rivoluzione per la mobilità è in arrivo in tutta Europa. Nei giorni scorsi, la Commissione Europea ha varato il testo, già redatto dal Parlamento Europeo, sul futuro dei motori termici alimentati da diesel e Benzina e sul passaggio a veicoli ad emissione zero di CO2. Benzina e diesel, fissata la data per lo stop alle auto Complice anche la stagione precedente caratterizzata da enormi rincari sui prezzi dei carburanti, l’UE ha dato seguito ai suoi progetti per la transizione ecologica della mobilità. Nel prossimo decennio, infatti, sia le case automobilistiche che i cittadini comunitari dovranno indirizzare i loro investimenti verso l’acquisto di vetture elettriche. La data chiave per la transizione ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Una rivoluzione per la mobilità è in arrivo in tutta Europa. Nei giorni scorsi, la Commissione Europea ha varato il testo, già redatto dal Parlamento Europeo, sul futuro dei motori termici alimentati dae sul passaggio a veicoli ad emissione zero di CO2., fissata laper loComplice anche la stagione precedente caratterizzata da enormi rincari sui prezzi dei carburanti, l’UE ha dato seguito ai suoi progetti per la transizione ecologica della mobilità. Nel prossimo decennio, infatti, sia le casemobilistiche che i cittadini comunitari dovranno indirizzare i loro investimenti verso l’acquisto di vetture elettriche. Lachiave per la transizione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Benzina o diesel: stop alle auto ufficiale, questa la data ultima - - Zamberlett : RT @Pietro_Otto: L’elettrico inquina più di benzina e Diesel, ma i soliti criminali della élite hanno deciso che che si deve usare l’elett… - Adriano38972733 : RT @RobertoAvventu2: I veicoli elettrici non sono sicuri, non sono etici e certamente non sono 'verdi'. Inoltre, non ci sono abbastanza ris… - lacittanews : Il mercato delle auto usate a marzo 2023 continua a crescere con benzina e diesel in testa ed elettriche in calo: c… - RassegnaZampa : #Auto, stop #incentivi per l’elettrico: ecco quelli per le auto diesel e benzina -