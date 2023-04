Benfica, problema per Bah durante la sfida con il Porto: da valutare per l’Inter (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Benfica rischia di perdere un elemento a pochi giorni dalla sfida d’andata contro l’Inter valida per i quarti di finale di Champions League. durante il match di campionato contro il Porto il terzino sinistro Alexander Bah è stato sostituito al 26° del primo tempo dopo uno scontro in cui ha subito un colpo al ginocchio. Da monitorare nei prossimi giorni le sue condizioni, ma nel frattempo in campo è entrato Gilberto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Ilrischia di perdere un elemento a pochi giorni dallad’andata controvalida per i quarti di finale di Champions League.il match di campionato contro ilil terzino sinistro Alexander Bah è stato sostituito al 26° del primo tempo dopo uno scontro in cui ha subito un colpo al ginocchio. Da monitorare nei prossimi giorni le sue condizioni, ma nel frattempo in campo è entrato Gilberto. SportFace.

