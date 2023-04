Benevento | approvata la nuova macrostruttura della Provincia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidentedi, Nino Lombardi, con propria delibera, ha rideterminato l’assetto organizzativo dell’Ente ed approvato il nuovo Organigramma con le relative funzioni. Il provvedimento, che ha recepito la Relazione e l’istruttoria del Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto, è stato pubblicato all’Albo Pretorio, trasmesso ai Consiglierili, alle Organizzazioni Sindacali e RSU, alla Consigliera di pari opportunità, ai Revisori dei Conti, all’Organismo Indipendente di Valutazione, ed è entrato subito in vigore. Laprevede per quanto concerne i Settori e le Strutture di progetto: 1) la strutturaSegreteria Generale, diretta dal Segretario Generale; 2) la struttura ...

